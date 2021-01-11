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11 كانون الثاني 2021 - 13:30
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المجلس الاعلى للدفاع: تُمنع اقامة الحفلات العامة والخاصة والمناسبات الاجتماعية والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها

المجلس الاعلى للدفاع: تُمنع اقامة الحفلات العامة والخاصة والمناسبات الاجتماعية والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها Lebanon, news ,lbci ,أخبار اقامة,تُمنع,للدفاع,الاعلى,المجلس,
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المجلس الاعلى للدفاع: تُمنع اقامة الحفلات العامة والخاصة والمناسبات الاجتماعية والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها
Lebanon News
 
 
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