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11 كانون الثاني 2021 - 13:30
11/01/2021 13:30:50
المجلس الاعلى للدفاع: تُمنع اقامة الحفلات العامة والخاصة والمناسبات الاجتماعية والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها
المجلس الاعلى للدفاع: تُمنع اقامة الحفلات العامة والخاصة والمناسبات الاجتماعية والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها
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LBCI News Lebanon
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