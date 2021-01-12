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12 كانون الثاني 2021 - 04:38
12/01/2021 04:38:05
أمين صندوق نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة للـLBCI: صعوبات كبيرة نواجهها في فتح وتجهيز أقسام كورونا بسبب غياب الموارد البشرية وكلفتها المرتفعة
أمين صندوق نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة للـLBCI: صعوبات كبيرة نواجهها في فتح وتجهيز أقسام كورونا بسبب غياب الموارد البشرية وكلفتها المرتفعة
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LBCI News Lebanon
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