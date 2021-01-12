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12 كانون الثاني 2021 - 04:38
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أمين صندوق نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة للـLBCI: صعوبات كبيرة نواجهها في فتح وتجهيز أقسام كورونا بسبب غياب الموارد البشرية وكلفتها المرتفعة

أمين صندوق نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة للـLBCI: صعوبات كبيرة نواجهها في فتح وتجهيز أقسام كورونا بسبب غياب الموارد البشرية وكلفتها المرتفعة Lebanon, news ,lbci ,أخبار المستشفيات,أصحاب,نقابة,صندوق,أمين,
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أمين صندوق نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة للـLBCI: صعوبات كبيرة نواجهها في فتح وتجهيز أقسام كورونا بسبب غياب الموارد البشرية وكلفتها المرتفعة
Lebanon News
 
 
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