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12 كانون الثاني 2021 - 04:43
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امين صندوق نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة للـLBCI: على كل المستشفيات أن تتحرك لمواجهة كورونا مهما كان حجمها ونتمنى على وزير الصحة مساعدة المستشفيات في تجهيزها

امين صندوق نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة للـLBCI: على كل المستشفيات أن تتحرك لمواجهة كورونا مهما كان حجمها ونتمنى على وزير الصحة مساعدة المستشفيات في تجهيزها Lebanon, news ,lbci ,أخبار المستشفيات,اصحاب,نقابة,صندوق,امين,
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امين صندوق نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة للـLBCI: على كل المستشفيات أن تتحرك لمواجهة كورونا مهما كان حجمها ونتمنى على وزير الصحة مساعدة المستشفيات في تجهيزها
Lebanon News
 
 
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