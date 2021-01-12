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12 كانون الثاني 2021 - 14:13
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حسن للـ LBCI: ارتفع عدد الأسرة في المستشفيات 200 سرير خلال الـ 5 ايام الاخيرة وبالتالي اصبح العدد الكامل لأسرة العناية الفائقة في المستشفيات الخاصة بحدود 582 و202 في المستشفيات الحكومية

حسن للـ LBCI: ارتفع عدد الأسرة في المستشفيات 200 سرير خلال الـ 5 ايام الاخيرة وبالتالي اصبح العدد الكامل لأسرة العناية الفائقة في المستشفيات الخاصة بحدود 582 و202 في المستشفيات الحكومية Lebanon, news ,lbci ,أخبار ارتفع,LBCI,
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حسن للـ LBCI: ارتفع عدد الأسرة في المستشفيات 200 سرير خلال الـ 5 ايام الاخيرة وبالتالي اصبح العدد الكامل لأسرة العناية الفائقة في المستشفيات الخاصة بحدود 582 و202 في المستشفيات الحكومية
Lebanon News
 
 
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