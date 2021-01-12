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12 كانون الثاني 2021 - 14:17
12/01/2021 14:17:57
حسن للـLBCI: كلما ارتفع عدد الاصابات كلما زادت الحاجة للدخول إلى العناية الفائقة وبالتالي نتوقع ارتفاعًا بعدد الوفيات
حسن للـLBCI: كلما ارتفع عدد الاصابات كلما زادت الحاجة للدخول إلى العناية الفائقة وبالتالي نتوقع ارتفاعًا بعدد الوفيات
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