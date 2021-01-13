آخر الأخبار
13 كانون الثاني 2021 - 07:53
Back

عراجي: حين طلبت الشركات قانونا لكي نسمح لها باستخدام اللقاحات قررنا القيام باجتماع طارئ وخلال 48 ساعة تم وضع مسودة قانون

عراجي: حين طلبت الشركات قانونا لكي نسمح لها باستخدام اللقاحات قررنا القيام باجتماع طارئ وخلال 48 ساعة تم وضع مسودة قانون Lebanon, news ,lbci ,أخبار قانونا,الشركات,طلبت,عراجي,
episodes
عراجي: حين طلبت الشركات قانونا لكي نسمح لها باستخدام اللقاحات قررنا القيام باجتماع طارئ وخلال 48 ساعة تم وضع مسودة قانون
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً