آخر الأخبار
13 كانون الثاني 2021 - 07:53
13/01/2021 07:53:24
عراجي: حين طلبت الشركات قانونا لكي نسمح لها باستخدام اللقاحات قررنا القيام باجتماع طارئ وخلال 48 ساعة تم وضع مسودة قانون
عراجي: حين طلبت الشركات قانونا لكي نسمح لها باستخدام اللقاحات قررنا القيام باجتماع طارئ وخلال 48 ساعة تم وضع مسودة قانون
Lebanon, news ,lbci ,أخبار قانونا,الشركات,طلبت,عراجي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً