فيروس كورونا 13 كانون الثاني 2021 - 11:57 13/01/2021 11:57:49 كم بلغ عدد الاصابات بكورونا على متن رحلات وصلت الى بيروت في 9 و11 الحالي؟

كم بلغ عدد الاصابات بكورونا على متن رحلات وصلت الى بيروت في 9 و11 الحالي؟

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LBCI News Lebanon





وجاءت نتائج 09/01/2021 كالتالي:



رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 572 (خمس حالات إيجابية)

رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 1572 (حالة إيجابية واحدة)".

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أما نتائج 11/01/2021 فجاءت كالتالي:



رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة ؛ الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالتان إيجابيتان)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 236 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)

رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)". افادت وزارة الصحة العامة، انه باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 9 و11 كانون الثاني الجاري، أظهرت النتائج وجود ثلاث وعشرين حالة إيجابية.وجاءت نتائج 09/01/2021 كالتالي:رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 572 (خمس حالات إيجابية)رحلة لاغوس : شركة MEA رقم 1572 (حالة إيجابية واحدة)".أما نتائج 11/01/2021 فجاءت كالتالي:رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة ؛ الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالتان إيجابيتان)رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالتان إيجابيتان)رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 236 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (حالة إيجابية واحدة)رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (حالة إيجابية واحدة)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)".

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