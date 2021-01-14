فيروس كورونا
14 كانون الثاني 2021 - 14:29
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كيف توزعت إصابات كورونا الجديدة على المناطق اللبنانية؟

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كيف توزعت إصابات كورونا الجديدة على المناطق اللبنانية؟
Lebanon News
نشرت وزارة الصحة العامة جدول توزع إصابات كورونا على القرى والمناطق اللبنانية في الساعات الـ24 الماضية.

يُذكر أن لبنان سجل 5196 إصابة جديدة بكورونا و41 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية.
 
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