كيف توزعت إصابات كورونا الجديدة على المناطق اللبنانية؟

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LBCI News Lebanon

نشرت وزارة الصحة العامة جدول توزع إصابات كورونا على القرى والمناطق اللبنانية في الساعات الـ24 الماضية.



يُذكر أن لبنان سجل 5196 إصابة جديدة بكورونا و41 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية.