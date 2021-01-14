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14 كانون الثاني 2021 - 15:32
14/01/2021 15:32:58
فضيحة بالجرم المشهود... علبة دواء لا يتجاوز سعرها الدولار الواحد... يبيعون الحبة منها بمئة دولار والمجرمون أطباء وصيادلة ... كل التفاصيل بعد قليل مع طوني خليفة عبر الـ LBCI
فضيحة بالجرم المشهود... علبة دواء لا يتجاوز سعرها الدولار الواحد... يبيعون الحبة منها بمئة دولار والمجرمون أطباء وصيادلة ... كل التفاصيل بعد قليل مع طوني خليفة عبر الـ LBCI
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LBCI News Lebanon
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