آخر الأخبار
14 كانون الثاني 2021 - 15:32
Back

فضيحة بالجرم المشهود... علبة دواء لا يتجاوز سعرها الدولار الواحد... يبيعون الحبة منها بمئة دولار والمجرمون أطباء وصيادلة ... كل التفاصيل بعد قليل مع طوني خليفة عبر الـ LBCI

فضيحة بالجرم المشهود... علبة دواء لا يتجاوز سعرها الدولار الواحد... يبيعون الحبة منها بمئة دولار والمجرمون أطباء وصيادلة ... كل التفاصيل بعد قليل مع طوني خليفة عبر الـ LBCI Lebanon, news ,lbci ,أخبار علبة,المشهود,بالجرم,فضيحة,
episodes
فضيحة بالجرم المشهود... علبة دواء لا يتجاوز سعرها الدولار الواحد... يبيعون الحبة منها بمئة دولار والمجرمون أطباء وصيادلة ... كل التفاصيل بعد قليل مع طوني خليفة عبر الـ LBCI
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً