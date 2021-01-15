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15 كانون الثاني 2021 - 04:15
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وزني أعطى توجيهاته بصرف 67 مليار ليرة لبنانية عن مستحقات المستشفيات الخاصة لدى وزارة الصحة عن العام 2020

وزني أعطى توجيهاته بصرف 67 مليار ليرة لبنانية عن مستحقات المستشفيات الخاصة لدى وزارة الصحة عن العام 2020 Lebanon, news ,lbci ,أخبار بصرف,توجيهاته,أعطى,وزني,
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وزني أعطى توجيهاته بصرف 67 مليار ليرة لبنانية عن مستحقات المستشفيات الخاصة لدى وزارة الصحة عن العام 2020
Lebanon News
 
 
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