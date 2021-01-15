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15 كانون الثاني 2021 - 04:15
15/01/2021 04:15:16
وزني أعطى توجيهاته بصرف 67 مليار ليرة لبنانية عن مستحقات المستشفيات الخاصة لدى وزارة الصحة عن العام 2020
وزني أعطى توجيهاته بصرف 67 مليار ليرة لبنانية عن مستحقات المستشفيات الخاصة لدى وزارة الصحة عن العام 2020
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LBCI News Lebanon
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