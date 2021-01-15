آخر الأخبار
15 كانون الثاني 2021 - 08:34
15/01/2021 08:34:50
كنعان خلال الجلسة التشريعية: لماذا لم تبدأ الحكومة المفاوضات واستدراج العروض مع سائر الشركات العالمية لتأمين اللقاحات للبنانيين؟
كنعان خلال الجلسة التشريعية: لماذا لم تبدأ الحكومة المفاوضات واستدراج العروض مع سائر الشركات العالمية لتأمين اللقاحات للبنانيين؟
Lebanon, news ,lbci ,أخبار لماذا,التشريعية,الجلسة,خلال,كنعان,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً