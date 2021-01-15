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15 كانون الثاني 2021 - 08:34
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كنعان خلال الجلسة التشريعية: لماذا لم تبدأ الحكومة المفاوضات واستدراج العروض مع سائر الشركات العالمية لتأمين اللقاحات للبنانيين؟

كنعان خلال الجلسة التشريعية: لماذا لم تبدأ الحكومة المفاوضات واستدراج العروض مع سائر الشركات العالمية لتأمين اللقاحات للبنانيين؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار لماذا,التشريعية,الجلسة,خلال,كنعان,
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كنعان خلال الجلسة التشريعية: لماذا لم تبدأ الحكومة المفاوضات واستدراج العروض مع سائر الشركات العالمية لتأمين اللقاحات للبنانيين؟
Lebanon News
 
 
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