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16 كانون الثاني 2021 - 04:44
16/01/2021 04:44:25
رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا د. البزري للـ LBCI: العد العكسي الحقيقي بدأ لاستقبال اللقاحات في النصف الاول من شباط وقد يأتي في الربع الاول من الشهر
رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا د. البزري للـ LBCI: العد العكسي الحقيقي بدأ لاستقبال اللقاحات في النصف الاول من شباط وقد يأتي في الربع الاول من الشهر
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LBCI News Lebanon
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