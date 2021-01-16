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16 كانون الثاني 2021 - 04:44
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رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا د. البزري للـ LBCI: العد العكسي الحقيقي بدأ لاستقبال اللقاحات في النصف الاول من شباط وقد يأتي في الربع الاول من الشهر

رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا د. البزري للـ LBCI: العد العكسي الحقيقي بدأ لاستقبال اللقاحات في النصف الاول من شباط وقد يأتي في الربع الاول من الشهر Lebanon, news ,lbci ,أخبار للقاح,الوطنية,اللجنة,رئيس,
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رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا د. البزري للـ LBCI: العد العكسي الحقيقي بدأ لاستقبال اللقاحات في النصف الاول من شباط وقد يأتي في الربع الاول من الشهر
Lebanon News
 
 
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