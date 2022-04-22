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22 نيسان 2022 - 12:01
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الشامي للـLBCI اثر اجتماعاته في واشنطن بشأن الاتفاق مع صندوق النقد: كل من التقيتهم شددوا على ضرورة ان يبرهن لبنان جديته بانجاز كل القوانين المطلوب اقرارها في مجلس النواب كي يصبح البرنامج نهائياً

الشامي للـLBCI اثر اجتماعاته في واشنطن بشأن الاتفاق مع صندوق النقد: كل من التقيتهم شددوا على ضرورة ان يبرهن لبنان جديته بانجاز كل القوانين المطلوب اقرارها في مجلس النواب كي يصبح البرنامج نهائياً Lebanon, news ,lbci ,أخبار اجتماعاته,للـLBCI,الشامي,
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الشامي للـLBCI اثر اجتماعاته في واشنطن بشأن الاتفاق مع صندوق النقد: كل من التقيتهم شددوا على ضرورة ان يبرهن لبنان جديته بانجاز كل القوانين المطلوب اقرارها في مجلس النواب كي يصبح البرنامج نهائياً
Lebanon News
 
 
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