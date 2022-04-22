الشامي للـLBCI اثر اجتماعاته في واشنطن بشأن الاتفاق مع صندوق النقد: كل من التقيتهم شددوا على ضرورة ان يبرهن لبنان جديته بانجاز كل القوانين المطلوب اقرارها في مجلس النواب كي يصبح البرنامج نهائياً