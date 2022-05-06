مولوي من وزارة الخارجية: نتابع منذ الصباح مع كل المعنيين العملية الإنتخابية في الخارج ولا إشكالات ورغبة اللبنانيين بالتغيير كبيرة كما أن نسبة الإقتراع فاقت تلك في الـ2018