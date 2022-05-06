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06 أيار 2022 - 04:12
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مولوي من وزارة الخارجية: نتابع منذ الصباح مع كل المعنيين العملية الإنتخابية في الخارج ولا إشكالات ورغبة اللبنانيين بالتغيير كبيرة كما أن نسبة الإقتراع فاقت تلك في الـ2018

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مولوي من وزارة الخارجية: نتابع منذ الصباح مع كل المعنيين العملية الإنتخابية في الخارج ولا إشكالات ورغبة اللبنانيين بالتغيير كبيرة كما أن نسبة الإقتراع فاقت تلك في الـ2018
Lebanon News
 
 
 
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