آخر الأخبار
06 أيار 2022 - 04:18
Back

مولوي: لا تخوف أمنيًا يوم الإنتخابات وندرس المناطق اللبنانية كافة لضبط الأمن وسنكون حذرين

مولوي: لا تخوف أمنيًا يوم الإنتخابات وندرس المناطق اللبنانية كافة لضبط الأمن وسنكون حذرين Lebanon, news ,lbci ,أخبار أمنيًا,تخوف,مولوي,
episodes
مولوي: لا تخوف أمنيًا يوم الإنتخابات وندرس المناطق اللبنانية كافة لضبط الأمن وسنكون حذرين
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً