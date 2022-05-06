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06 أيار 2022 - 07:24
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بو حبيب: أحد أهداف الحكومة كان إنجاز الانتخابات وصندوق النقد الدولي والعلاقات الخارجية وهذه النقاط الـ3 تحققت ونشكر الدول العربية التي لولا مساعدتها لما تمكنا من تحقيق الانتخابات

بو حبيب: أحد أهداف الحكومة كان إنجاز الانتخابات وصندوق النقد الدولي والعلاقات الخارجية وهذه النقاط الـ3 تحققت ونشكر الدول العربية التي لولا مساعدتها لما تمكنا من تحقيق الانتخابات Lebanon, news ,lbci ,أخبار الحكومة,أهداف,حبيب,
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بو حبيب: أحد أهداف الحكومة كان إنجاز الانتخابات وصندوق النقد الدولي والعلاقات الخارجية وهذه النقاط الـ3 تحققت ونشكر الدول العربية التي لولا مساعدتها لما تمكنا من تحقيق الانتخابات
Lebanon News
 
 
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