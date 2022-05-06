سفير لبنان لدى سلطنة عمان ألبير سماحة للـLBCI: العملية الانتخابية تحصل بشفافية وهدوء وهناك اقبال تصاعدي ونأمل أن ترتفع نسبة الاقبال في الساعات المقبلة ونسبة المشاركة حتى الساعة بلغت 55% وهي لا بأس بها