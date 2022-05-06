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06 أيار 2022 - 10:08
06/05/2022 10:08:21
سفير لبنان لدى سلطنة عمان ألبير سماحة للـLBCI: العملية الانتخابية تحصل بشفافية وهدوء وهناك اقبال تصاعدي ونأمل أن ترتفع نسبة الاقبال في الساعات المقبلة ونسبة المشاركة حتى الساعة بلغت 55% وهي لا بأس بها
سفير لبنان لدى سلطنة عمان ألبير سماحة للـLBCI: العملية الانتخابية تحصل بشفافية وهدوء وهناك اقبال تصاعدي ونأمل أن ترتفع نسبة الاقبال في الساعات المقبلة ونسبة المشاركة حتى الساعة بلغت 55% وهي لا بأس بها
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LBCI News Lebanon
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