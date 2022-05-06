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06 أيار 2022 - 12:35
06/05/2022 12:35:19
نسبة الاقتراع في الدول العربية وإيران بلغت حتى الساعة 53.46 بالمئة مع ارتفاع عدد المقترعين الى 16535
نسبة الاقتراع في الدول العربية وإيران بلغت حتى الساعة 53.46 بالمئة مع ارتفاع عدد المقترعين الى 16535
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LBCI News Lebanon
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