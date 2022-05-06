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06 أيار 2022 - 12:35
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نسبة الاقتراع في الدول العربية وإيران بلغت حتى الساعة 53.46 بالمئة مع ارتفاع عدد المقترعين الى 16535

نسبة الاقتراع في الدول العربية وإيران بلغت حتى الساعة 53.46 بالمئة مع ارتفاع عدد المقترعين الى 16535 Lebanon, news ,lbci ,أخبار العربية,الدول,الاقتراع,نسبة,
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نسبة الاقتراع في الدول العربية وإيران بلغت حتى الساعة 53.46 بالمئة مع ارتفاع عدد المقترعين الى 16535
Lebanon News
 
 
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