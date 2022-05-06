آخر الأخبار
06 أيار 2022 - 13:20
Back

سفير لبنان لدى العراق للـLBCI: اليوم الانتخابي الطويل مر على خير في بغداد وفي اربيل ونسبة المشاركين بلغت 42 %

سفير لبنان لدى العراق للـLBCI: اليوم الانتخابي الطويل مر على خير في بغداد وفي اربيل ونسبة المشاركين بلغت 42 % Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,العراق,لبنان,سفير,
episodes
سفير لبنان لدى العراق للـLBCI: اليوم الانتخابي الطويل مر على خير في بغداد وفي اربيل ونسبة المشاركين بلغت 42 %
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً