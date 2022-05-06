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06 أيار 2022 - 16:15
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وزير الخارجية: الاتصالات المباشرة بين الارض والمكتب سهلت الامور والقرارات كانت تتخذ بسرعة خصوصا بالنسبة للمخالفات

وزير الخارجية: الاتصالات المباشرة بين الارض والمكتب سهلت الامور والقرارات كانت تتخذ بسرعة خصوصا بالنسبة للمخالفات Lebanon, news ,lbci ,أخبار المباشرة,الاتصالات,الخارجية,وزير,
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وزير الخارجية: الاتصالات المباشرة بين الارض والمكتب سهلت الامور والقرارات كانت تتخذ بسرعة خصوصا بالنسبة للمخالفات
Lebanon News
 
 
 
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