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06 أيار 2022 - 16:15
06/05/2022 16:15:22
وزير الخارجية: الاتصالات المباشرة بين الارض والمكتب سهلت الامور والقرارات كانت تتخذ بسرعة خصوصا بالنسبة للمخالفات
وزير الخارجية: الاتصالات المباشرة بين الارض والمكتب سهلت الامور والقرارات كانت تتخذ بسرعة خصوصا بالنسبة للمخالفات
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LBCI News Lebanon
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