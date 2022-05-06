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06 أيار 2022 - 16:17
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وزير الخارجية: لدينا نتائج تقريبية ونسبة الاقتراع في كل الدول التي شهدت يوما انتخابيا اليوم حوالى 59% والنسبة الاكبر كانت في سوريا يليها طهران

وزير الخارجية: لدينا نتائج تقريبية ونسبة الاقتراع في كل الدول التي شهدت يوما انتخابيا اليوم حوالى 59% والنسبة الاكبر كانت في سوريا يليها طهران Lebanon, news ,lbci ,أخبار تقريبية,نتائج,لدينا,الخارجية,وزير,
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وزير الخارجية: لدينا نتائج تقريبية ونسبة الاقتراع في كل الدول التي شهدت يوما انتخابيا اليوم حوالى 59% والنسبة الاكبر كانت في سوريا يليها طهران
Lebanon News
 
 
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