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06 أيار 2022 - 16:17
06/05/2022 16:17:35
وزير الخارجية: لدينا نتائج تقريبية ونسبة الاقتراع في كل الدول التي شهدت يوما انتخابيا اليوم حوالى 59% والنسبة الاكبر كانت في سوريا يليها طهران
وزير الخارجية: لدينا نتائج تقريبية ونسبة الاقتراع في كل الدول التي شهدت يوما انتخابيا اليوم حوالى 59% والنسبة الاكبر كانت في سوريا يليها طهران
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LBCI News Lebanon
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