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15 أيار 2022 - 02:51
15/05/2022 02:51:40
نسبة الاقتراع على الاراضي اللبنانية كافة بلغت 1.67% حتى الساعة بحسب غرفة العمليات في وزارة الداخلية
نسبة الاقتراع على الاراضي اللبنانية كافة بلغت 1.67% حتى الساعة بحسب غرفة العمليات في وزارة الداخلية
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LBCI News Lebanon
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