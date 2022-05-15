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15 أيار 2022 - 02:51
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نسبة الاقتراع على الاراضي اللبنانية كافة بلغت 1.67% حتى الساعة بحسب غرفة العمليات في وزارة الداخلية

نسبة الاقتراع على الاراضي اللبنانية كافة بلغت 1.67% حتى الساعة بحسب غرفة العمليات في وزارة الداخلية Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللبنانية,الاراضي,الاقتراع,نسبة,
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نسبة الاقتراع على الاراضي اللبنانية كافة بلغت 1.67% حتى الساعة بحسب غرفة العمليات في وزارة الداخلية
Lebanon News
 
 
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