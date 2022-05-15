مولوي خلال تفقده مراكز الاقتراع في كسروان: لبنان يستأهل أن يتوجه مواطنوه الى صناديق الاقتراع وحصلت مشكلات إدارية تتعلق ببعض المستلزمات وتتم معالجتها منذ الصباح ضمن الاطر اللازمة وبأسرع وقت ونقوم بمتابعة كل اقلام الاقتراع والاجراءات الامنية جيدة جدا