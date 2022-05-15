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15 أيار 2022 - 02:57
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مولوي خلال تفقده مراكز الاقتراع في كسروان: لبنان يستأهل أن يتوجه مواطنوه الى صناديق الاقتراع وحصلت مشكلات إدارية تتعلق ببعض المستلزمات وتتم معالجتها منذ الصباح ضمن الاطر اللازمة وبأسرع وقت ونقوم بمتابعة كل اقلام الاقتراع والاجراءات الامنية جيدة جدا

مولوي خلال تفقده مراكز الاقتراع في كسروان: لبنان يستأهل أن يتوجه مواطنوه الى صناديق الاقتراع وحصلت مشكلات إدارية تتعلق ببعض المستلزمات وتتم معالجتها منذ الصباح ضمن الاطر اللازمة وبأسرع وقت ونقوم بمتابعة كل اقلام الاقتراع والاجراءات الامنية جيدة جدا Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاقتراع,مراكز,تفقده,خلال,مولوي,
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مولوي خلال تفقده مراكز الاقتراع في كسروان: لبنان يستأهل أن يتوجه مواطنوه الى صناديق الاقتراع وحصلت مشكلات إدارية تتعلق ببعض المستلزمات وتتم معالجتها منذ الصباح ضمن الاطر اللازمة وبأسرع وقت ونقوم بمتابعة كل اقلام الاقتراع والاجراءات الامنية جيدة جدا
Lebanon News
 
 
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