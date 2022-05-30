وزارة الإقتصاد خفضت سعر ربطة الخبز

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أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة في بيان إنخفاض سعر ربطة الخبز كالآتي:- ربطة الخبز من القياس الصغير وزن 370 غرامًا بـ7000 ليرة- ربطة الخبز من القياس الوسط وزن 875 غرامًا بـ12000 ليرة- ربطة الخبز من القياس العائلي وزن 1055 غرامًا بـ14000 ليرةوأشار البيان إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية إنعكس إنخفاضًا ملحوظا في سعر الخبز، إلى جانب أن انخفاض سعر المحروقات يؤثر مباشرة في سعر إنتاج الطحين وفي أكلاف إنتاج ربطة الخبز والنقل.