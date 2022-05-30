اقتصاد
30 أيار 2022 - 06:07
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وزارة الإقتصاد خفضت سعر ربطة الخبز

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وزارة الإقتصاد خفضت سعر ربطة الخبز
Lebanon News
أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة في بيان إنخفاض سعر ربطة الخبز كالآتي:
 
- ربطة الخبز من القياس الصغير وزن 370 غرامًا بـ7000 ليرة
- ربطة الخبز من القياس الوسط وزن 875  غرامًا بـ12000  ليرة 
- ربطة الخبز من القياس العائلي وزن 1055 غرامًا بـ14000 ليرة 
 
وأشار البيان إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية إنعكس إنخفاضًا ملحوظا في سعر الخبز، إلى جانب أن انخفاض سعر المحروقات يؤثر مباشرة في سعر إنتاج الطحين وفي أكلاف إنتاج ربطة الخبز والنقل.
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