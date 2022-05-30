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30 أيار 2022 - 14:11
30/05/2022 14:11:04
طوني فرنجية للـLBCI: التكتل الوطني المستقل سيصوت لبو صعب لنيابة رئاسة مجلس النواب وسيدعم كريم كبارة اذا كان مرشحا لهيئة مكتب المجلس الى جانب عون وموسى وبقرادونيان
طوني فرنجية للـLBCI: التكتل الوطني المستقل سيصوت لبو صعب لنيابة رئاسة مجلس النواب وسيدعم كريم كبارة اذا كان مرشحا لهيئة مكتب المجلس الى جانب عون وموسى وبقرادونيان
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