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30 أيار 2022 - 14:11
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طوني فرنجية للـLBCI: التكتل الوطني المستقل سيصوت لبو صعب لنيابة رئاسة مجلس النواب وسيدعم كريم كبارة اذا كان مرشحا لهيئة مكتب المجلس الى جانب عون وموسى وبقرادونيان

طوني فرنجية للـLBCI: التكتل الوطني المستقل سيصوت لبو صعب لنيابة رئاسة مجلس النواب وسيدعم كريم كبارة اذا كان مرشحا لهيئة مكتب المجلس الى جانب عون وموسى وبقرادونيان Lebanon, news ,lbci ,أخبار الوطني,التكتل,للـLBCI,فرنجية,طوني,
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طوني فرنجية للـLBCI: التكتل الوطني المستقل سيصوت لبو صعب لنيابة رئاسة مجلس النواب وسيدعم كريم كبارة اذا كان مرشحا لهيئة مكتب المجلس الى جانب عون وموسى وبقرادونيان
Lebanon News
 
 
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