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07 حزيران 2022 - 14:49
07/06/2022 14:49:35
أبو الحسن لـ"حوار المرحلة": اناشد رئيس الحكومة كي يبادر الى عقد جلسة لمجلس الوزراء ولاستباق زيارة الموفد الاميركي باجتماع
أبو الحسن لـ"حوار المرحلة": اناشد رئيس الحكومة كي يبادر الى عقد جلسة لمجلس الوزراء ولاستباق زيارة الموفد الاميركي باجتماع
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LBCI News Lebanon
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