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07 حزيران 2022 - 14:49
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أبو الحسن لـ"حوار المرحلة": اناشد رئيس الحكومة كي يبادر الى عقد جلسة لمجلس الوزراء ولاستباق زيارة الموفد الاميركي باجتماع

أبو الحسن لـ"حوار المرحلة": اناشد رئيس الحكومة كي يبادر الى عقد جلسة لمجلس الوزراء ولاستباق زيارة الموفد الاميركي باجتماع Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,الحسن,
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أبو الحسن لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: اناشد رئيس الحكومة كي يبادر الى عقد جلسة لمجلس الوزراء ولاستباق زيارة الموفد الاميركي باجتماع
Lebanon News
 
 
 
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