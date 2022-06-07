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07 حزيران 2022 - 15:28
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أبو الحسن لـ"حوار المرحلة": نريد تأسيس الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وسنبادر الى هذا الأمر

أبو الحسن لـ"حوار المرحلة": نريد تأسيس الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وسنبادر الى هذا الأمر Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,الحسن,
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أبو الحسن لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: نريد تأسيس الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وسنبادر الى هذا الأمر
Lebanon News
 
 
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