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07 حزيران 2022 - 15:35
07/06/2022 15:35:08
أبو الحسن: كان هناك جو داخل الاشتراكي رافض للتصويت لبري ونحن لم نصوت بورقة بيضاء لأننا نريد الابقاء على قنوات الوصل لأن الطائفة الشيعية مكون أساسي وبري يعاني مثلنا ويتناقض مع "الحزب" في أمور كثيرة والصداقة مع بري كان لها تأثير في قرارنا
أبو الحسن: كان هناك جو داخل الاشتراكي رافض للتصويت لبري ونحن لم نصوت بورقة بيضاء لأننا نريد الابقاء على قنوات الوصل لأن الطائفة الشيعية مكون أساسي وبري يعاني مثلنا ويتناقض مع "الحزب" في أمور كثيرة والصداقة مع بري كان لها تأثير في قرارنا
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LBCI News Lebanon
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