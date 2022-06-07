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07 حزيران 2022 - 15:35
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أبو الحسن: كان هناك جو داخل الاشتراكي رافض للتصويت لبري ونحن لم نصوت بورقة بيضاء لأننا نريد الابقاء على قنوات الوصل لأن الطائفة الشيعية مكون أساسي وبري يعاني مثلنا ويتناقض مع "الحزب" في أمور كثيرة والصداقة مع بري كان لها تأثير في قرارنا

أبو الحسن: كان هناك جو داخل الاشتراكي رافض للتصويت لبري ونحن لم نصوت بورقة بيضاء لأننا نريد الابقاء على قنوات الوصل لأن الطائفة الشيعية مكون أساسي وبري يعاني مثلنا ويتناقض مع "الحزب" في أمور كثيرة والصداقة مع بري كان لها تأثير في قرارنا Lebanon, news ,lbci ,أخبار هناك,الحسن,
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أبو الحسن: كان هناك جو داخل الاشتراكي رافض للتصويت لبري ونحن لم نصوت بورقة بيضاء لأننا نريد الابقاء على قنوات الوصل لأن الطائفة الشيعية مكون أساسي وبري يعاني مثلنا ويتناقض مع &quot;الحزب&quot; في أمور كثيرة والصداقة مع بري كان لها تأثير في قرارنا
Lebanon News
 
 
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