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12 حزيران 2022 - 12:13
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فرنجيه: من يحاول الغائنا نقول له نحن واياكم والزمن طويل وسنواجه بالايجابية وليس بالسلبية فمشاريعهم وهمية وطروحاتهم وهمية ونحن نتطلع الى التطور مع القيم والاخلاق والتاريخ

فرنجيه: من يحاول الغائنا نقول له نحن واياكم والزمن طويل وسنواجه بالايجابية وليس بالسلبية فمشاريعهم وهمية وطروحاتهم وهمية ونحن نتطلع الى التطور مع القيم والاخلاق والتاريخ Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقول,الغائنا,يحاول,فرنجيه,
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فرنجيه: من يحاول الغائنا نقول له نحن واياكم والزمن طويل وسنواجه بالايجابية وليس بالسلبية فمشاريعهم وهمية وطروحاتهم وهمية ونحن نتطلع الى التطور مع القيم والاخلاق والتاريخ
Lebanon News
 
 
 
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