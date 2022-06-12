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12 حزيران 2022 - 12:13
12/06/2022 12:13:37
فرنجيه: من يحاول الغائنا نقول له نحن واياكم والزمن طويل وسنواجه بالايجابية وليس بالسلبية فمشاريعهم وهمية وطروحاتهم وهمية ونحن نتطلع الى التطور مع القيم والاخلاق والتاريخ
فرنجيه: من يحاول الغائنا نقول له نحن واياكم والزمن طويل وسنواجه بالايجابية وليس بالسلبية فمشاريعهم وهمية وطروحاتهم وهمية ونحن نتطلع الى التطور مع القيم والاخلاق والتاريخ
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LBCI News Lebanon
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