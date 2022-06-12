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12 حزيران 2022 - 14:41
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باسيل لـ "صوت الناس": أنا ضد التمديد وممنوع أن يأتي رئيس جمهورية غير قوي ولا نريد الفراغ الرئاسي

باسيل لـ "صوت الناس": أنا ضد التمديد وممنوع أن يأتي رئيس جمهورية غير قوي ولا نريد الفراغ الرئاسي Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,باسيل,
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باسيل لـ &quot;صوت الناس&quot;: أنا ضد التمديد وممنوع أن يأتي رئيس جمهورية غير قوي ولا نريد الفراغ الرئاسي
Lebanon News
 
 
 
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