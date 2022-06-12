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12 حزيران 2022 - 14:41
12/06/2022 14:41:22
باسيل لـ "صوت الناس": أنا ضد التمديد وممنوع أن يأتي رئيس جمهورية غير قوي ولا نريد الفراغ الرئاسي
باسيل لـ "صوت الناس": أنا ضد التمديد وممنوع أن يأتي رئيس جمهورية غير قوي ولا نريد الفراغ الرئاسي
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LBCI News Lebanon
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