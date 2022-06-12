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12 حزيران 2022 - 14:58
12/06/2022 14:58:08
باسيل لـ "صوت الناس": توقيع الخط 29 يستخدم كورقة ضغط وتفاوض وتوقيعه يحصل عند الوصول الى "الحفة" وعندما نوقع خط الـ 29 يعني هناك مواجهة سياسية اعلامية وقد تكون عسكرية
باسيل لـ "صوت الناس": توقيع الخط 29 يستخدم كورقة ضغط وتفاوض وتوقيعه يحصل عند الوصول الى "الحفة" وعندما نوقع خط الـ 29 يعني هناك مواجهة سياسية اعلامية وقد تكون عسكرية
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