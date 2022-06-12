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12 حزيران 2022 - 15:14
12/06/2022 15:14:01
باسيل لـ "صوت الناس": وضع اسرائيل غير مريح واعجز من أن تشن حربا على لبنان وهي بحاجة الى حقل كاريش
باسيل لـ "صوت الناس": وضع اسرائيل غير مريح واعجز من أن تشن حربا على لبنان وهي بحاجة الى حقل كاريش
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LBCI News Lebanon
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