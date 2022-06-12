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12 حزيران 2022 - 15:31
12/06/2022 15:31:39
باسيل لـ "صوت الناس": لن أسمي ميقاتي لرئاسة الحكومة "وهو مستقتل يكون رئيس حكومة" واذا لا يريد ذلك فليعلنها
باسيل لـ "صوت الناس": لن أسمي ميقاتي لرئاسة الحكومة "وهو مستقتل يكون رئيس حكومة" واذا لا يريد ذلك فليعلنها
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LBCI News Lebanon
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