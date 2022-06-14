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14 حزيران 2022 - 15:13
14/06/2022 15:13:50
ريفي لـ"حوار المرحلة": شكلت نواة كتلة مع فؤاد مخزومي للتعاون وانضمام باقي الأطراف السيادية وهناك تواصل مع النائب ميشال معوض وعدد كبير من النواب لكي نشكل كتلة سيادية سويًا
ريفي لـ"حوار المرحلة": شكلت نواة كتلة مع فؤاد مخزومي للتعاون وانضمام باقي الأطراف السيادية وهناك تواصل مع النائب ميشال معوض وعدد كبير من النواب لكي نشكل كتلة سيادية سويًا
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