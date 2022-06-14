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14 حزيران 2022 - 15:13
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ريفي لـ"حوار المرحلة": شكلت نواة كتلة مع فؤاد مخزومي للتعاون وانضمام باقي الأطراف السيادية وهناك تواصل مع النائب ميشال معوض وعدد كبير من النواب لكي نشكل كتلة سيادية سويًا

ريفي لـ"حوار المرحلة": شكلت نواة كتلة مع فؤاد مخزومي للتعاون وانضمام باقي الأطراف السيادية وهناك تواصل مع النائب ميشال معوض وعدد كبير من النواب لكي نشكل كتلة سيادية سويًا Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,ريفي,
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ريفي لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: شكلت نواة كتلة مع فؤاد مخزومي للتعاون وانضمام باقي الأطراف السيادية وهناك تواصل مع النائب ميشال معوض وعدد كبير من النواب لكي نشكل كتلة سيادية سويًا
Lebanon News
 
 
 
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