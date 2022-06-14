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14 حزيران 2022 - 15:24
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ريفي لـ"حوار المرحلة": يجب أن يحكم على الرئيس عون لأنه يؤجل الإستشارات النيابية ونقول لجبران باسيل "وقاف عند حدك"

ريفي لـ"حوار المرحلة": يجب أن يحكم على الرئيس عون لأنه يؤجل الإستشارات النيابية ونقول لجبران باسيل "وقاف عند حدك" Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,ريفي,
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ريفي لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: يجب أن يحكم على الرئيس عون لأنه يؤجل الإستشارات النيابية ونقول لجبران باسيل &quot;وقاف عند حدك&quot;
Lebanon News
 
 
 
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