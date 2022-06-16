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16 حزيران 2022 - 03:37
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بو صعب للـLBCI: وصلنا الى مرحلة حساسة في موضوع ترسيم الحدود وكان هناك تقدم في النقاش وهوكستين زار بيروت واستمع الى الطرف اللبناني وقال إنه سيذهب الى الطرف الآخر ويعود خلال اسبوع او 10 أيام

بو صعب للـLBCI: وصلنا الى مرحلة حساسة في موضوع ترسيم الحدود وكان هناك تقدم في النقاش وهوكستين زار بيروت واستمع الى الطرف اللبناني وقال إنه سيذهب الى الطرف الآخر ويعود خلال اسبوع او 10 أيام Lebanon, news ,lbci ,أخبار وصلنا,للـLBCI,
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بو صعب للـLBCI: وصلنا الى مرحلة حساسة في موضوع ترسيم الحدود وكان هناك تقدم في النقاش وهوكستين زار بيروت واستمع الى الطرف اللبناني وقال إنه سيذهب الى الطرف الآخر ويعود خلال اسبوع او 10 أيام
Lebanon News
 
 
 
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