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16 حزيران 2022 - 03:42
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بو صعب للـLBCI: ما طرح من الجانب اللبناني أمام هوكستين زاد من قوة موقف لبنان والاخطاء تحصل وكان هناك عدم تنسيق سابقاً لكن الموضوع اختلف اليوم وعلى اللبنانيين أن يتأكدوا أن لا أحد من المسؤولين سيفرط بحقوق لبنان

بو صعب للـLBCI: ما طرح من الجانب اللبناني أمام هوكستين زاد من قوة موقف لبنان والاخطاء تحصل وكان هناك عدم تنسيق سابقاً لكن الموضوع اختلف اليوم وعلى اللبنانيين أن يتأكدوا أن لا أحد من المسؤولين سيفرط بحقوق لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,
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بو صعب للـLBCI: ما طرح من الجانب اللبناني أمام هوكستين زاد من قوة موقف لبنان والاخطاء تحصل وكان هناك عدم تنسيق سابقاً لكن الموضوع اختلف اليوم وعلى اللبنانيين أن يتأكدوا أن لا أحد من المسؤولين سيفرط بحقوق لبنان
Lebanon News
 
 
 
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