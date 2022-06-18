آخر الأخبار
18 حزيران 2022 - 12:31
18/06/2022 12:31:25
رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس للـLBCI: لا صحة لما يتم تداوله حول ازمة المحروقات والبضاعة متوفرة في السوق أما سبب إغلاق عدد من المحطات فيعود لتأخير تفريغ باخرة تابعة لإحدى الشركات والاثنين تستأنف عملية التوزيع في الشركة على سعر صيرفة
رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس للـLBCI: لا صحة لما يتم تداوله حول ازمة المحروقات والبضاعة متوفرة في السوق أما سبب إغلاق عدد من المحطات فيعود لتأخير تفريغ باخرة تابعة لإحدى الشركات والاثنين تستأنف عملية التوزيع في الشركة على سعر صيرفة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار للنفط,المستوردة,الشركات,تجمع,رئيس,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً