رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس للـLBCI: لا صحة لما يتم تداوله حول ازمة المحروقات والبضاعة متوفرة في السوق أما سبب إغلاق عدد من المحطات فيعود لتأخير تفريغ باخرة تابعة لإحدى الشركات والاثنين تستأنف عملية التوزيع في الشركة على سعر صيرفة