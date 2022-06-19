نعمة افرام لـ"صوت الناس": إسم رئيس الحكومة المقبل اساسي وحتى اللحظة ما زلنا في مرحلة التباحث في الاسم واسم نواف سلام مطروح ايضا إلى جانب ميقاتي لكن الامور مرهونة برؤية كل مرشح تجاه الخطة الانقاذية والاتفاق مع صندوق النقد