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19 حزيران 2022 - 15:04
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بلال الحشيمي لـ"صوت الناس": أنتمي إلى كتلة الرئيس السنيورة ونحن كتلة من 7 نواب وما زلنا نتشاور في ما إذا كنا سنسمي السنيورة لرئاسة الحكومة

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بلال الحشيمي لـ&quot;صوت الناس&quot;: أنتمي إلى كتلة الرئيس السنيورة ونحن كتلة من 7 نواب وما زلنا نتشاور في ما إذا كنا سنسمي السنيورة لرئاسة الحكومة
Lebanon News
 
 
 
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