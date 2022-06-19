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19 حزيران 2022 - 15:04
19/06/2022 15:04:49
بلال الحشيمي لـ"صوت الناس": أنتمي إلى كتلة الرئيس السنيورة ونحن كتلة من 7 نواب وما زلنا نتشاور في ما إذا كنا سنسمي السنيورة لرئاسة الحكومة
بلال الحشيمي لـ"صوت الناس": أنتمي إلى كتلة الرئيس السنيورة ونحن كتلة من 7 نواب وما زلنا نتشاور في ما إذا كنا سنسمي السنيورة لرئاسة الحكومة
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