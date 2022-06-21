حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لـ"حوار المرحلة": القرارات الخاطئة التي اتخذت ومنها التخلف عن سداد الديون والتي كان لها عواقب علينا جميعا وعلى الثقة بالبلد هي التي أدت الى الازمة على العملة ومن قاموا بذلك هم أنفسهم يلومون مصرف لبنان وحاكمه