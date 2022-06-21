آخر الأخبار
21 حزيران 2022 - 14:39
21/06/2022 14:39:21
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لـ"حوار المرحلة": القرارات الخاطئة التي اتخذت ومنها التخلف عن سداد الديون والتي كان لها عواقب علينا جميعا وعلى الثقة بالبلد هي التي أدت الى الازمة على العملة ومن قاموا بذلك هم أنفسهم يلومون مصرف لبنان وحاكمه
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لـ"حوار المرحلة": القرارات الخاطئة التي اتخذت ومنها التخلف عن سداد الديون والتي كان لها عواقب علينا جميعا وعلى الثقة بالبلد هي التي أدت الى الازمة على العملة ومن قاموا بذلك هم أنفسهم يلومون مصرف لبنان وحاكمه
Lebanon, news ,lbci ,أخبار سلامة,رياض,لبنان,مصرف,حاكم,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً