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21 حزيران 2022 - 14:33
21/06/2022 14:33:30
سلامة لـ"حوار المرحلة": مصرف لبنان تمكن من الاستمرار بالتمويل ومن دونه لم يكن بالامكان شراء الطحين والادوية وتأمين ما يقتضي لتشغيل الدولة في حين أننا لم نستخدم أكثر من مليارين ومئتي مليون دولار منذ نهاية سنة 2021
سلامة لـ"حوار المرحلة": مصرف لبنان تمكن من الاستمرار بالتمويل ومن دونه لم يكن بالامكان شراء الطحين والادوية وتأمين ما يقتضي لتشغيل الدولة في حين أننا لم نستخدم أكثر من مليارين ومئتي مليون دولار منذ نهاية سنة 2021
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