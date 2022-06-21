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21 حزيران 2022 - 14:33
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سلامة لـ"حوار المرحلة": مصرف لبنان تمكن من الاستمرار بالتمويل ومن دونه لم يكن بالامكان شراء الطحين والادوية وتأمين ما يقتضي لتشغيل الدولة في حين أننا لم نستخدم أكثر من مليارين ومئتي مليون دولار منذ نهاية سنة 2021

سلامة لـ"حوار المرحلة": مصرف لبنان تمكن من الاستمرار بالتمويل ومن دونه لم يكن بالامكان شراء الطحين والادوية وتأمين ما يقتضي لتشغيل الدولة في حين أننا لم نستخدم أكثر من مليارين ومئتي مليون دولار منذ نهاية سنة 2021 Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,سلامة,
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سلامة لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: مصرف لبنان تمكن من الاستمرار بالتمويل ومن دونه لم يكن بالامكان شراء الطحين والادوية وتأمين ما يقتضي لتشغيل الدولة في حين أننا لم نستخدم أكثر من مليارين ومئتي مليون دولار منذ نهاية سنة 2021
Lebanon News
 
 
 
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