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21 حزيران 2022 - 14:58
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سلامة لـ"حوار المرحلة" رداً على سؤال عما إذا كانت موجودات لبنان الذهبية بخطر: الولايات المتحدة تعطي حماية لموجودات مصرف مركزي ولا تحجز المحاكم عليها

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سلامة لـ&quot;حوار المرحلة&quot; رداً على سؤال عما إذا كانت موجودات لبنان الذهبية بخطر: الولايات المتحدة تعطي حماية لموجودات مصرف مركزي ولا تحجز المحاكم عليها
Lebanon News
 
 
 
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