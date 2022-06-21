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21 حزيران 2022 - 15:19
21/06/2022 15:19:44
سلامة لـ"حوار المرحلة": مستمرون بتجفيف الليرة اللبنانية وبدفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي ما يكبح التلاعب بالسوق
سلامة لـ"حوار المرحلة": مستمرون بتجفيف الليرة اللبنانية وبدفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي ما يكبح التلاعب بالسوق
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LBCI News Lebanon
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