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21 حزيران 2022 - 15:19
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سلامة لـ"حوار المرحلة": مستمرون بتجفيف الليرة اللبنانية وبدفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي ما يكبح التلاعب بالسوق

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سلامة لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: مستمرون بتجفيف الليرة اللبنانية وبدفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي ما يكبح التلاعب بالسوق
Lebanon News
 
 
 
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