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21 حزيران 2022 - 15:30
21/06/2022 15:30:01
سلامة لـ"حوار المرحلة": لبنان بحاجة لصندوق النقد فمن خلاله سيكتسب الثقة مجدداً والممر المطلوب من لبنان هو ممر الـIMF
سلامة لـ"حوار المرحلة": لبنان بحاجة لصندوق النقد فمن خلاله سيكتسب الثقة مجدداً والممر المطلوب من لبنان هو ممر الـIMF
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LBCI News Lebanon
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