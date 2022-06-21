سلامة لـ"حوار المرحلة": لا صراع بين مصرف لبنان والقطاع المصرفي وخدمة للمودعين ولأننا لا نريد أزمة نظام قمنا بكل ما يقتضي كي لا تتعرض المصارف لحالات إفلاس ومنذ 2019 وحتى آذار الماضي أعادت المصارف ودائع بحدود 23 مليار دولار