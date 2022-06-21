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21 حزيران 2022 - 15:41
21/06/2022 15:41:06
سلامة لـ "حوار المرحلة" حول استعادة المودعين لأموالهم: التعميم 158 ينص على أن أموال المودعين الذين وضعوا اموالهم قبل تشرين 2019 ستعود لهم 50% فريش و50% بالليرة أما الذين وضعوا أموالهم بعد تشرين 2019 فسيتقاضون أموالهم بالليرة
سلامة لـ "حوار المرحلة" حول استعادة المودعين لأموالهم: التعميم 158 ينص على أن أموال المودعين الذين وضعوا اموالهم قبل تشرين 2019 ستعود لهم 50% فريش و50% بالليرة أما الذين وضعوا أموالهم بعد تشرين 2019 فسيتقاضون أموالهم بالليرة
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LBCI News Lebanon
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