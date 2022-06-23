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23 حزيران 2022 - 03:35
23/06/2022 03:35:17
نواب الكتائب من بعبدا: سمينا السفير نواف سلام ونتمنى أن لا نخضع للمنطق الذي يقول إن لا حكومة قبل استحقاق رئاسة الجمهورية
نواب الكتائب من بعبدا: سمينا السفير نواف سلام ونتمنى أن لا نخضع للمنطق الذي يقول إن لا حكومة قبل استحقاق رئاسة الجمهورية
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LBCI News Lebanon
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