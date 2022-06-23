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23 حزيران 2022 - 03:35
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نواب الكتائب من بعبدا: سمينا السفير نواف سلام ونتمنى أن لا نخضع للمنطق الذي يقول إن لا حكومة قبل استحقاق رئاسة الجمهورية

نواب الكتائب من بعبدا: سمينا السفير نواف سلام ونتمنى أن لا نخضع للمنطق الذي يقول إن لا حكومة قبل استحقاق رئاسة الجمهورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار سمينا,بعبدا,الكتائب,نواب,
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نواب الكتائب من بعبدا: سمينا السفير نواف سلام ونتمنى أن لا نخضع للمنطق الذي يقول إن لا حكومة قبل استحقاق رئاسة الجمهورية
Lebanon News
 
 
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