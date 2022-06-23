آخر الأخبار
23 حزيران 2022 - 04:26
Back

كتلة الوفاء للمقاومة من بعبدا: سمينا الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة ولبنان بحاجة لتذليل كل العقبات أمام تشكيل حكومة تواجه كل المستجدات

كتلة الوفاء للمقاومة من بعبدا: سمينا الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة ولبنان بحاجة لتذليل كل العقبات أمام تشكيل حكومة تواجه كل المستجدات Lebanon, news ,lbci ,أخبار بعبدا,للمقاومة,الوفاء,كتلة,
episodes
كتلة الوفاء للمقاومة من بعبدا: سمينا الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة ولبنان بحاجة لتذليل كل العقبات أمام تشكيل حكومة تواجه كل المستجدات
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً