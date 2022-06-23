آخر الأخبار
23 حزيران 2022 - 04:26
23/06/2022 04:26:43
كتلة الوفاء للمقاومة من بعبدا: سمينا الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة ولبنان بحاجة لتذليل كل العقبات أمام تشكيل حكومة تواجه كل المستجدات
كتلة الوفاء للمقاومة من بعبدا: سمينا الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة ولبنان بحاجة لتذليل كل العقبات أمام تشكيل حكومة تواجه كل المستجدات
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بعبدا,للمقاومة,الوفاء,كتلة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً