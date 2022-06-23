آخر الأخبار
23 حزيران 2022 - 04:48
23/06/2022 04:48:19
كتلة شمال المواجهة من بعبدا: سمينا نواف سلام لرئاسة الحكومة لان تسميته هو الخيار الافضل بين الخيارات المتاحة
كتلة شمال المواجهة من بعبدا: سمينا نواف سلام لرئاسة الحكومة لان تسميته هو الخيار الافضل بين الخيارات المتاحة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بعبدا,المواجهة,شمال,كتلة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً